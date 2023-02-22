Кертис Блейдс о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат – очень хороший грепплер»

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Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

 «Шавкат — очень хороший грепплер, но, мне кажется, что Нил имеет очень хорошие навыки защиты в борьбе, чтобы держать бой в стойке. И у него тяжелые руки. Я думаю, он может закончить поединок в стойке».

Поединок Рахмонов – Нил пройдет 5 марта.

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