Кертис Блейдс о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат – очень хороший грепплер»
Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:
«Шавкат — очень хороший грепплер, но, мне кажется, что Нил имеет очень хорошие навыки защиты в борьбе, чтобы держать бой в стойке. И у него тяжелые руки. Я думаю, он может закончить поединок в стойке».
Поединок Рахмонов – Нил пройдет 5 марта.
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