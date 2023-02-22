Экс-чемпион Cage Warriors Букаускас о бое Рахмонов – Нил: «Думаю, Рахмонов выиграет»

Экс-чемпион Cage Warriors Модестас Букаускас о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Тяжелый выбор. Я даже не знаю. У обоих отличные навыки. И они бьются примерно одинаково. Джефф всегда давит, с хорошей ударкой, попадает сильными ударами. Даже не знаю. Я думаю, что если мы посмотрим на победную серию Рахмонова и его уверенность в себе, то думаю, что он выиграет».

Бой Рахмонов – Нил состоится 5 марта.

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