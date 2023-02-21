Официально анонсирован бой Рахмонов – Нил

UFC официально анонсировали поединок казахстанского бойца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила.

Бой добавлен в кард турнира 5 марта, в главном бою которого подерутся Джон Джонс и Сирил Ган.

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