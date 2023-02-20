Шавкат Рахмонов о бое Эдвардс – Усман: «Эдвардс сможет выиграть, если защитится от тейкдаунов»

Непобежденный боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов поделился своим мнением относительно третьего поединка между чемпионом UFC его весовой категории британцем Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом.

«Даже не знаю. Нужно посмотреть. В принципе прошлый их бой Усман выигрывал, просто в конце пятого раунда попался. Думаю, конечно, очень многое будет зависеть от Леона Эдвардса. Если он сможет защищаться от тейкдаунов, тогда сможет выиграть. А так Усман все еще фаворит», – сказал Рахмонов.

Напомним, что Леон и Камару проведут третий поединок 18-го марта на арене The O2 в Лондоне в главном событии турнира UFC 286.

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