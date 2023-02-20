Рахмонов оценил шансы Джонса на победу над Ганом: «Если поединок пройдет в стойке, Сирил победит»

Десятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов рассказал, чего ждет от предстоящего поединка между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом за титул тяжелого веса промоушена.

«Я не знаю, в какой форме сейчас находится Джон Джонс. Он не дрался так много времени. Сирил – великолепный ударник. Единственный шанс Джонса – перевести бой в партер. Если поединок пройдет в стойке, Сирил Ган победит», – заявил Рахмонов в интервью Sportskeeda.

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