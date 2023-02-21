Рябов о бое Бакытжанулы – Сорди: «Асылжану по силам выиграть»

Казахстанский боец ММА Захар Рябов сделал прогноз на бой Асылжана Бакытжанулы в лиги UAE Warriors против экс-чемпиона американской лиги PFL:

«Честно, я видел лишь пару боев Сорди, хороший, крепкий парень, но считаю, что Асылжау по силам его выиграть, он ему не в чем не уступать. В любом случае, желаю Асылжану победу в предстоящем поединке»

Бой пройдет 25 февраля в Абу-Даби.

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