Николай Самусев о бое Касымбай – Хейбати: «Если бы Муратбек не показал такой бой, может он и не стал бы таким медийным»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Мохаммед Хейбати Муратбек Касымбай Николай Самусев Спорт Казахстана

Одноклубник Муратбека Касымбая Николай Самусев поделился мнением о бой между Касымбаем и Мохаммедом Хейбати:

«Кто бы что не говорил, у Хейбати хорошая база – Ушу-Санда. Да, может быть у него не было сильных соперников. В том бое Муратбек пер на него, если бы он выступил по-другому, он бы явно забрал. Но с другой стороны, если бы такой бой он не показал, может быть он не стал бы таким медийным»

Бой завершился победой единогласным решением Хейбати.

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