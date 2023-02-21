Магомед Кабардиев о Забите Магомедшарипове: «Он очень скромный, закрытый человек»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев о знакомстве с Забитом Магомедшариповым:

«С одно время с Забитом ездили на чемпионаты мира. Он постарше был, уже по мужикам дрался. Он очень скромный, закрытый человек. Ему это все не интересно, у него семья, дом. Он не любит хайп и внимание»

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