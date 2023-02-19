Рахмонов и Максум входят в топ-5 бойцов мира

Казахстанцы Шавкат Рахмонов и Азат Максум входят в топ-5 бойцов мира по количеству побед среди непобежденных бойцов.

Выше казахстанцев чемпион Bellator Ярослав Амосов, чемпион PFL Мовлид Хайбулев, болгарин Валентин Бенишев и чемпион АСА Рустам Керимов.

Полный список действующих непобежденных бойцов выглядел так:

Ярослав Амосов (Украина) — 26-0 Мовлид Хайбулаев (Россия) — 19-0-1 (1NC) Валентин Бенишев (Болгария)— 18-0 Рустам Керимов (Россия) — 17-0 Мовсар Евлоев (Россия) — 16-0 Шавкат Рахмонов (Казахстан) — 16-0 Азамат Керефов (Россия) — 16-0 Усман Нурмагомедов(Россия)— 16-0 Умар Нурмагомедов (Россия) — 16-0 Азат Максум (Казахстан)— 16-0

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