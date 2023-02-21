Николай Самусев о претендентский статус Ашурлаева: «Я не понимаю, как он стал претендентом, он провел лишь один бой в лиге»

Экс-чемпион лиги NAIZA Николай Самусев рассказал о претендентском статусе Наби Ашурлаева:

«Он говорит, что он главный претендент. Я не понимаю, как он стал претендентом, он провел лишь один бой в лиге. Я, чтобы подраться за пояс провел 6 боев, седьмой был титульным. Бес сомнения у него есть бекграунд, но у нас тоже есть парни, кто может подраться за титул – Али Кожа, Нурбек Кабдрахманов, Айбек Нурсеит, тот же Раймбек Омирбай. Много бойцов, кто давно выступают в лиге».

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