Казахстанец Рябов о бое в Shlemenko FC: «У меня остался вопрос к судьям»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанец Захар Рябов провел бой в лиге Александра Шлеменко Shlemenko FC, проиграв решением судей Дмитрию Виженко

Захар рассказал о бое и не согласии с решением судей:

«Задача была максимально работать с дистанции, переигрывать соперника на руках и на ногах, перестреливать его, не в коем случае не зарубаться. Весь бой так и прошел, было много перемещений, работа с дистанции. У меня остался вопрос к судьям, почему подняли не мою руку, хотя я считаю, что второй и третий раунд я забрал»

«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий