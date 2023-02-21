Казахстанец Рябов о бое в Shlemenko FC: «У меня остался вопрос к судьям»

Казахстанец Захар Рябов провел бой в лиге Александра Шлеменко Shlemenko FC, проиграв решением судей Дмитрию Виженко

Захар рассказал о бое и не согласии с решением судей:

«Задача была максимально работать с дистанции, переигрывать соперника на руках и на ногах, перестреливать его, не в коем случае не зарубаться. Весь бой так и прошел, было много перемещений, работа с дистанции. У меня остался вопрос к судьям, почему подняли не мою руку, хотя я считаю, что второй и третий раунд я забрал»

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