Тренер Dar Team Pro Разыев о противостоянии в финале командного гран-при: «Финал – это, как шахматная партия»

Тренер Dar Team Pro Азиз Разыев о противостоянии с Tobet Top Team в финале командного гран-при NAIZA:

«Диас – тот парень, который не смотря на свой возраст, уже давно в ММА. Он ездил в UFC, секундировал. Так что в ММА он уже прошел огонь и воду. Он постоянно тянется к знаниям, постоянно ездит на сборы, думаю, что он один из самых перспективных тренеров, не только в Казахстане, но и в СНГ. Финал гран-при – это как шахматная партия. В финале встретились одни из лучших команд страны, которые достойно проведут финал. С Диасом ничего личного, поэтому не смотря на исход этого противостояния, мы будем общаться, дружить»

Финал гран-при состоится 25 февраля в Алматы.

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