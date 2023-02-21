Чемпион OCTAGON Толенов: «Следующая остановка – UFC»

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 Чемпион лиги OCTAGON казахстанец Дамир Толенов о своих дальнейших планах:

«Я же говорю, что я готов с любым драться. Все, что я здесь показываю – это все у меня от сердца! Следующая остановка – UFC!»

Толенов одержал победу нокаутом над таджиком Шерзодом Ибодилоевым в первом раунде, проведя очередную защиту титула.

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