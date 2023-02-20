Тренер Dar Team Pro Разыев о статусе андердога в финале гран-при: «Это нас мотивирует. Нашим бойцам есть, чем удивить»

Тренер Dar Team Pro Азиз Разыев о статусе андердога в финале гран-при NAIZA:

«Не секрет, что мы являемся андердогами этого противостояния, но это нас мотивирует еще больше. У соперника бойцы с очень богатой любительской карьерой, тот же Кошан Аканов – чемпион мира по рукопашки, Жасик – это одна из звезд современного казахстанского ММА. Ельжан Гасанов – чемпион мира по мма среди любителей. Очень серьезный соперник, но если у наших ребят нет таких регалий, то они слабее. Они пашут вместе с топовыми бойцами, дисциплинировано, так что им тоже есть, чем удивить»

Финал гран-при NAIZA пройдет 25 февраля в Алматы.

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