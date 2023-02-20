Жалгас Жумагулов отправился в США для подготовки к бою

Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов отправился на сборы в США.

Спортсмен опубликовал фотографию в социальных сетях: на ней Жумагулов с бойцом Нурбеком Кабдрахмановым в аэропорту сфотографировались на фоне флага США.

Напомним, Жумагулов после поражения в ноябре Чарльзу Джонсону в UFC объявил о завершении карьеры, но позже решил вернуться в MMA.

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