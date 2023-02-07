Боец UFC Жалгас Жумагулов: «Я в школу почти не ходил, ночевал на улице»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о своем трудном детстве и о том, как спорт помог ему избежать криминального образа жизни.

– Я вырос на районе Курмыш. Его у нас в Актобе все знают. Рос без отца. До 13 лет отец воспитывал, потом я уже рос на улице. В школу почти не ходил, ночевал на улице, двигался. Потом в 21 год друг сказал, что есть такой зал, можно пойти потренироваться. Пришел к Агаю (тренеру Айбеку Шокпутову - прим.), пацан был горячий. Ему было тяжело со мной, потому что я вспыльчивый был. Он постоянно меня воспитывал. Я постоянно в приключения разные попадал. Но сейчас по воле Всевышнего успокоился, все нормально.

– А если бы не ММА, какая бы у тебя судьба была?

– Конечно, сейчас говорить сложно, что было бы. Возможно, как-то потерял бы себя. Возможно, «завалили» бы (смеется). Или сидел бы. Потому что у меня есть друзья, которые сидят на больших сроках. Есть друзья, которые даже на пожизненном сидят, – сказал Жумагулов в интервью «Вестнику ММА».

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