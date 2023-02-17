Жалгас Жумагулов: «Соперник есть, дата есть! Алга!»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов объявил о новом бое на своей странице в социальных сетях: «Соперник есть, дата есть! Алга»

Жумагулов в UFC идет на серии 1-5.

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