Жалгас Жумагулов: «Соперник есть, дата есть! Алга!»

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Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов объявил о новом бое на своей странице в социальных сетях: «Соперник есть, дата есть! Алга»

Жумагулов в UFC идет на серии 1-5.

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