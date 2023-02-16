Жумагулов о своих планах: «Я жду боя»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец  UFC Жалгас Жумагулов озвучил свои планы в Twitter. Один из подписчиков обратился к нему с призывом вернуться в октагон, на что Жумагулов ответил: «Спасибо, бро. Я жду боя, я готов».

Рекорд Жумагулова в UFC на сегодняшний день насчитывает одну победу и пять поражений.

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