Жалгас Жумагулов: «Платил спарринг-партнерам по 100$ за бой»

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов рассказал, сколько стоили услуги его спарринг-партнеров. По словам Жалгаса, это было в зале American Top Team, где он готовился к своему дебютному поединку в UFC.

- Я знаю, что есть случаи, когда можно платить деньги за спарринги...

– Когда в 2021-м году ездил, готовился, каждому спарринг-партнеру платил 100 долларов за бой. А когда дальше начал готовиться – никто со мной даже за деньги не захотел вставать, – сказал Жумагулов в интервью «Вестнику ММА».

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