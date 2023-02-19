Казахстанский боксер вошел в топ-10 рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) выпустила обновленный рейтинг боксеров.

Выступающий во втором полулегком весе Султан Заурбек (13-0, 9 КО) поднялся с 11-го места на 10-е.

Напомним, чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО). Также в этом дивизионе третье место в рейтинге занимает Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО).

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