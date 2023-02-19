Мейирим Нурсултанов и Али Ахмедов улучшили положение в рейтинге WBA

В обновленном рейтинге WBA казахстанские боксеры улучшили свои позиции.

Выступающий в среднем весе (до 72,6 кг) Мейирим Нурсултанов поднялся с 5-й позиции на 4-ю. Чемпионом является американец Джермалл Чарло, временный титул принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу.

Во втором среднем весе (до 76,2 кг) – Али Ахмедов поднялся с 5-й позиции на 4-ю. Чемпионом является мексиканец Сауль Альварес.

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