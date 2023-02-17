Саят Абдрахманов о Исмагулове: «Дамир в других лигах получил бы больше привилегий»

Менеджер Дамира Исмагулова рассказал о ситуации с контрактом бойца и UFC:

«У Дамира закончился контракт по сроку, но остался еще один бой. У UFC была опция продления – Дамир с одного поединка снимался из-за травмы. Мы были в том положении, что нас могли отпустить, если бы мы попросили.

Дамир захотел провести еще один поединок – и UFC продлили контракт на небольшой срок. Если бы Дамир поступил так, как считаю я – он бы ушел из UFC. Я предлагал ему уйти из UFC.

В других лигах Дамир получит больше привилегий. Огромное количество промоушенов будут заинтересованы в Дамире больше, чем UFC заинтересованы в Дамире сейчас.

Надеюсь, финальное решение еще не принято. Все будет зависеть от итогов боя. Скорее всего, это май-июнь.

Про идею реванша с Царукяном – я тоже узнал из инстаграма. Нужно понимать, что UFC не будет заинтересовано, а как мы организуем, если нет интереса от UFC?! И во-вторых, в чем смысл для Армана?»

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