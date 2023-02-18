Саят Абдрахманов назвал четыре бойца, которые попадут в UFC в ближайшее время

Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов назвал четыре бойца, которые в ближайшее время попадут в американскую лигу. Два из них казахстанцы:

«Я подписал молодых бойцов, так сказать новое поколение. Почему я их взял? Я считаю, что мы как тандем хорошо сработаемся, сходимся характерами. Ну и, во-вторых, я вижу огромный потенциал в них. Это Эльхон Азимов, боец из Узбекистана на 66 кг, яркий ударник, основной спарринг-партнер Петра Яна, когда тот готовился на О’Мэлли. Это чемпион NAIZA Магомед Кабардиев, у него рекорд 10-0, идет без поражений, яркие бои, яркие нокауты. Есть полутяж Дияр Нургожай, чемпион Eagle FC, тоже без поражений 8-0. И молодой украинец Даниель Донченко, тоже выступает в лиге NAIZA. Яркий ударник, ему всего 21 год, явный претендент, чтобы заявить о себе где-нибудь в DWCS и потом попасть в UFC. Конечно, их всех идеально подписать на прямую, они все готовы выйти и на коротком уведомлении, если надо, но претендентская серия – как один из вариантов»

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