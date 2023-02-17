Саят Абдрахманов о Рахмонове: «Шавкат хотел подраться в январе, а потом снова в марте с Нилом»

Менеджер Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов рассказал о переносе боя с Нилом и отмену боя с Барбарреной:

«Шавкат хотел подраться в январе, а потом – снова в марте, с Джеффом Нилом. На замену был готов выйти Брайан Барбаррена, и мы тоже были согласны. Но главный матчмейкер Шон Шелби отказался делать этот поединок. Потому что у UFC тоже сильно все завязано с букмекерским бизнесом – UFC не могут часто делать поединки, где будут котировки с сумасшедшей разницей. Это был бы мисс-матч. UFC старается не делать поединки, где явный мисс-матч.

Перенос на полтора месяца и сохранение Нила как соперника – это плюс для нас, считаю. Потому что в январе Шавкат не был в топовой кондиции – у него были свои проблемы, свои нюансы. Считаю перенос огромным плюсом для нас. Разница только в том, что Джефф из-за своих проблем снялся, а Шавкат – нет.

В случае победы над Нилом Шавкат будет высоко. С яркой победой акции Шавката вырастут очень сильно»

Бой Рахмонов – Нил состоится 4 марта.

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