Абдрахманов о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат для Джеффа стилистически ужасный боец»

Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов поделился своими ожиданиями от боя Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Джефф – хороший соперник, у него был период, когда он хорошо шел, потом у него случилось заболевание, после которого он, как казалось, был уже не тот. Но сейчас снова набрал форму, серьезный, опасный соперник, но недостаточно этого будет, чтобы победить Шавката, потому что Шавкат для него стилистически ужасный боец».

Бой Нил – Рахмонов состоится 4 марта.

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