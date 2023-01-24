Саят Абдрахманов: «Шавкат всегда дает интервью на казахском. Я считаю, что это правильно»
Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов рассказал, на каком языке его подопечный Шавкат Рахмонов предпочитает давать интервью.
– Тебе понравился сюжет о Шавкате UFC Connected?
– Да, классно сняли, но было бы лучше, если бы он там по-казахски говорил. (Смеется.)
– Он, кстати, последние октагон-интервью дает на казахском, а не русском, — это установка такая?
– Установки такой нет, это всегда шло от него, с первого боя, он всегда так хотел. Я считаю, что это правильно.
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