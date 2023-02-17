Казахстанец Садыков выступит в соглавном бое турнира с Бигфутом

9 марта в Тель-Авив, Израиль пройдет первый турнир новой лиги Israel World Combat Championship.

В рамках соглавного боя турнира выступит казахстанский боец Ильяс «Bad Boy» Садыков, его соперником станет непобежденный израильтянин Ели Аронов (6-0).

В главном бою турнира выступит легендарный Антонио «Бигфут» Силва, который разделит клетку с израильтянином Хаимом Газали.

Бой Садыкова с Ароновом изначально должен был пройти в рамках турнира лиги BRAVE, однако азиатская лига отменила свое решение проводить турнир в Израиле.

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