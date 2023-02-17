Муратбек Касымбай о ближайших планах: «Мне поступило обалденное предложение. Это мировая звезда, в своей пиковой форме он был лучшим в Мире»

Казахстанский боец Муратбек Касымбай об участии Магомеда Кабардиева в гран-при «Наше Дело»:

«Мне поступило обалденное предложение, о котором я даже мечтать не мог. Думаю, что в ближайшее время будет официальный анонс. О таком бое, я даже мечтать не мог. Если все будет хорошо, то это будет мировая звезда, в своей пиковой форме он был лучшим в Мире»

Муратбек не дрался с 2021 года из-за проблем с сетчаткой глаза.

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