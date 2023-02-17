Муратбек Касымбай о гран-при «Наше Дело»: «Кабардиев выиграет это гран-при»

Казахстанский боец Муратбек Касымбай об участии Магомеда Кабардиева в гран-при «Наше Дело»:

«Я как раз летел из Тайланда, поэтому посмотреть не удалось, а потом пересматривать, когда интриги нет, не интересно. Нарезки посмотрел. По бою я считал, что Макс мощный, поэтому Мага выиграет решением. Кабардиев –мой близкий, который мне помогает в подготовке, поэтому я очень рад, что он выступил в гран-при в качестве четвертого бойца. И мое мнение – он выиграет это гран-при. Потому что он является одним из лучших легковесов в Казахстане».

В полуфинале Кабардиев выиграл решением у Максима Дивнича.

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