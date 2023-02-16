Бекзат Алмахан про бой в UAE Warriors: «Мы должны были подраться еще в октябре»

Казахстанский боец ММА Бекзат Алмахан о бое с аргентинцем Мауро Мастроманини на турнире UAE Warriors:

«Я подписал контракт на один бой, в случае победы будем думать, что делать дальше. Мы должны были подраться с ним еще в октябре, но тогда не сложилось из-за травмы аргентинца. Вот сейчас лига решила закрыть этот вопрос. Соперник хорош, как в борьбе, так и в ударной технике, но я лучше».

Бой пройдет 25 февраля в Абу-Даби.

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