Бакдос Олжабай проведет бой с обидчиком Оспанова в UAE Warriors

Казахстанский боец, победитель гран-при Alash Pride в 66 кг Бакдос Олжабай (13-3) может дебютировать в лиге UAE Warriors

В качестве потенциального соперника шымкентского бойца называется француз Дилан Сальвадор, выигравший Армана Оспанова техническим нокаутом (травма ноги) на турнире Eagle FC 44.

Сейчас Олжабай идет на серии из пяти досрочных побед.

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