Бакытжанулы про бой с экс-чемпионом PFL: «Ему терять нечего»

25 февраля казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы проведет бой с экс-чемпионом американской лиги PFL аргентинцем Эмилиано Сорди.

«Соперник хороший ударник, легкий на ногах, есть опыт в грэпплинге. Типичный представитель заокеанской школы ММА. Экс-чемпион Гран-При PFL. Он большинство поединков провел в стойке, в начале карьеры больше боролся, сейчас гораздо реже. У меня настрой только на победу. Как это случится сабмишеном, нокаутом или решением, не столь важно. Буду смотреть, что предложит соперник, ну и у нас есть для него свои наработки. Да, он сейчас на серии поражений и ему психологически, возможно, будет легче, так как нечего терять уже. Вообще с любым соперником сложно драться, а в данной ситуации нужно каждую секунду быть не чеку. Нужно делать свою работу и быть сфокусированным», – рассказал о своих ожиданиях казахстанский боец.

В этом же карде выступит и Бекзат Алмахан.

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