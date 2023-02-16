Адилов вернется на NAIZA 50

Казахстанский боец Санжар Адилов (10-1-1) свой следующий поединок проведет 18 марта в Астане в рамках турнира NAIZA 50.

Имя соперника Санжара пока не называется. Свой последний бой Адилов провел в декабре в рамках турнира Alash Pride, выиграв удушением у Алманбета Абдывасы.

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