Адилов вернется на NAIZA 50

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец Санжар Адилов (10-1-1) свой следующий поединок проведет 18 марта в Астане в рамках турнира NAIZA 50.

Имя соперника Санжара пока не называется. Свой последний бой Адилов провел в декабре в рамках турнира Alash Pride, выиграв удушением у Алманбета Абдывасы.

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