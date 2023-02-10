Претендент на пояс Alash Pride Бекболат о финале гран-при NAIZA: «Султан с Дастаном сильные бойцы»

Претендент на пояс Alash Pride Рауан Бекболат о финале гран-при NAIZA в легчайшем весе, в котором встретятся Султан Жолдашбек и Дастан Амангельды:

«Мы дрались с Жолдашбеком в рамках Гран-при BUSIDO. Если честно, было тяжело – 4 боя за один день. Когда я вышел в финал с Султаном, просто не успел восстановиться, так как очень устал. Что касается его поединка с Дастаном, они оба очень сильные бойцы. Кто сможет навязать свой бой, тот и победит»

Бой Жолдашбек – Амангельды состоится в рамках NAIZA 49 в Алматы 25 февраля.

Полностью интервью Бекболата о кумире, бое за титул Alash Pride, выступлениях в АСА и подготовке читать здесь.

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»