Акимов проведет бой на турнире Alash Pride в Бишкеке

Казахстанский боец ММА Асхат Акимов проведет бой с кыргызом Рустамбеком Нуржановым на турнире Alash Pride в Бишкеке.

Акимов идет на серии поражений и в ближайшем бое сделает все, чтобы эту серию прервать.

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»