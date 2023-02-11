Экс-чемпион NAIZA Еркебай уулу выступит на турнире Alash Pride в Бишкеке

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жуман Жумабеков Naiza Fighting Championship Alash Pride OCTAGON Спорт Казахстана

Экс-чемпион NAIZA Айжигит Еркебай уулу (6-1) выступит на турнире Alash Pride в Бишкеке.

Его соперником станет иранец Сейедмехршад Естарабади(4-1).

Айжигит свой последний бой провел в 2021 году нокаутировав Жумана Жумабекова, выиграв титул Naiza. Что касается иранца, то Естарабади, то единственное поражение он потерпел в лиге OCTAGON.

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий