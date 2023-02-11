Экс-чемпион NAIZA Еркебай уулу выступит на турнире Alash Pride в Бишкеке

Экс-чемпион NAIZA Айжигит Еркебай уулу (6-1) выступит на турнире Alash Pride в Бишкеке.

Его соперником станет иранец Сейедмехршад Естарабади(4-1).

Айжигит свой последний бой провел в 2021 году нокаутировав Жумана Жумабекова, выиграв титул Naiza. Что касается иранца, то Естарабади, то единственное поражение он потерпел в лиге OCTAGON.

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