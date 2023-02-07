Физиев про Алиби Идриса: «Удивил очень сильно!»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев очень высоко отзывается о перспективном казахстанском бойце Алиби Идрисе (7-0) – чемпионе Naiza в наилегчайшем весе:

«Алиби Идрис – очень хороший, прям разносторонний – и борется, и в стойке. И дергает, и двигается – все есть! Удивил очень сильно», – приводит слова Физиева «Спорт Шредингера»

Алиби тренировался с Физиевым в Тайланде.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова 

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий