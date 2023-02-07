Физиев про Алиби Идриса: «Удивил очень сильно!»

Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев очень высоко отзывается о перспективном казахстанском бойце Алиби Идрисе (7-0) – чемпионе Naiza в наилегчайшем весе:

«Алиби Идрис – очень хороший, прям разносторонний – и борется, и в стойке. И дергает, и двигается – все есть! Удивил очень сильно», – приводит слова Физиева «Спорт Шредингера»

Алиби тренировался с Физиевым в Тайланде.

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