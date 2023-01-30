Артем Резников о бое Физиев – Гейджи: «У Рафы выше IQ. Он более техничный и разносторонний»

Финалист гран-при АСА Артем Резников сделал прогноз на бой Рафаэля Физиева и Дастина Гейджи:

«Рафа – хороший пацан, мы с ним очень давно общаемся, вместе тренировались. У него будет интересный бой с Гейджи, надеюсь, что Физиев победит, я буду болеть за него. Это крутой бой двух ударников, но у Рафы выше IQ- Гейджи идет рубиться, Физиев более техничный, разносторонний боец»

Бой Физиев – Гейджи пройдет 18 марта на турнире UFC в Лондоне.

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