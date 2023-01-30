Артем Резников о бое Физиев – Гейджи: «У Рафы выше IQ. Он более техничный и разносторонний»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи ACA Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Артем Резников Спорт Казахстана

Финалист гран-при АСА Артем Резников сделал прогноз на бой Рафаэля Физиева и Дастина Гейджи:

«Рафа – хороший пацан, мы с ним очень давно общаемся, вместе тренировались. У него будет интересный бой с Гейджи, надеюсь, что Физиев победит, я буду болеть за него. Это крутой бой двух ударников, но у Рафы выше IQ- Гейджи идет рубиться, Физиев более техничный, разносторонний боец»

Бой Физиев – Гейджи пройдет 18 марта на турнире UFC в Лондоне.

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий