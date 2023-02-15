Сын президента Федерации борьбы Казахстана избил семейную пару юристов

Сын cеребряного и бронзового призера Олимпийских игр из Казахстана Даулета Турлыханова, Нурасыл, стал зачинщиком уличной драки в Алматы.

Известный казахстанский юрист Анна Дмитриевич рассказала, что ее и мужа Олега Чернова избили в одном из заведений Алматы. В нападавшем казахстанские юристы узнали сына заслуженного тренера Казахстана — Даулета Турлыханова.

По словам юриста, в тот вечер они направлялись к такси, когда к ним подбежал парень и попросил помочь девушке, которую бьют.

«Не раздумывая мы подбежали, попытались его остановить. Я помню, как она обхватила меня и продолжала кричать «Помогите! Помогите!». И тут вдруг парень переключился на нас. От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе», — вспоминает Анна.

Все это время Анна пыталась остановить нападавшего, но сама получила удар в челюсть. А после потеряла сознание. В чувство юриста привели только тогда, когда приехала полиция. К этому моменту к нападавшему уже присоединились друзья.

Агрессоров не остановило даже присутствие правоохранителей. Они продолжали преследовать Олега Чернова и кричать угрозы в его адрес. Уже после пострадавшие узнали, что нападавшим оказался сын заслуженного тренера Казахстана Даулета Турлыханова, Нурасыл.

«У спортсменов свои нравственные и моральные принципы, поэтому я надеюсь, что Даулет Болатович примет мудрое решение по этому конфликту… Кстати, ирония судьбы. За подписью Турлыханова мне вручали удостоверение мастера спорта, а от его сына я получила в челюсть», – рассказала юрист.

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