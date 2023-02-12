Аян Турсын ответила Бактыгуль Курманбековой: «Покажу тебе, как надо уважать казахских девушек»

Казахстанская спортсменка Аян Турсын ответила Бактыгуль Курманбековой из Кыргызстана, которая вызвала ее на бой.

«Эта девочка разошлась. Советую тебе научиться разговаривать на родном языке. Вначале в контракте было написано, что бой пройдет 21 января. Я заболела. И в таком состоянии я смогла бы подраться с тобой, но я хотела не просто победить, но и показать красивый бой для своих фанатов. Если говорить о турнире в феврале, то там не было никакой определенности – будет бой или нет. Поэтому я сразу согласилась на бой в марте. Я не очкую, тебя я совсем не боюсь. У меня сильные удары с обоих рук, ты это прекрасно знаешь. 22 марта я покажу тебе, что такого очковать на самом деле. Я тебе покажу, как надо уважать казахских девушек», – сказала Аян Турсын.

Бактыгуль Курманбекова провела в лиге Octagon два боя (1-1) и бросила вызов Аян Турсын (9-5)

Поединок между спортсменками запланирован на 22 марта в Алматы на турнире Octagon 43.

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