Фаниль Рафиков о бое Махачев – Волкановски: «У Алекса интереснее стиль, но в этом бою у него мало шансов»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Махачев – Волкановски Спорт Казахстана

 Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков в своих социальных сетях поделился мнением о бое Ислама Махачева и Алекса Волкановски:

«Конечно, все болеют за Махачева. Так, конечно, у Волкановски более интересный стиль, но в этом бою у него очень мало шансов»

Бой Махачев – Волкановски состоится утром 12 февраля.

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