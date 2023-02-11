Даурен Ермеков о бое Махачев – Волкановски: «Ислам выиграет за счет борьбы – она у него на уровне»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА, чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков спрогнозировал победителя боя Махачев – Волкановски.

– Обязательно буду смотреть бой. Будет большой поединок. Мне кажется, Ислам выиграет за счет борьбы – она у него на уровне. Но и Волкановски не подарок. Хоть он и маленький, но если попадет – то попадет... Все равно, есть опасность. 

– В процентном соотношении как бы ты оценил шансы на победу?

– 70 на 30 в пользу Махачева. 

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий