Даурен Ермеков о бое Махачев – Волкановски: «Ислам выиграет за счет борьбы – она у него на уровне»

Казахстанский боец ММА, чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков спрогнозировал победителя боя Махачев – Волкановски.

– Обязательно буду смотреть бой. Будет большой поединок. Мне кажется, Ислам выиграет за счет борьбы – она у него на уровне. Но и Волкановски не подарок. Хоть он и маленький, но если попадет – то попадет... Все равно, есть опасность.

– В процентном соотношении как бы ты оценил шансы на победу?

– 70 на 30 в пользу Махачева.

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»