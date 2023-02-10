Кичигин выступит на OCTAGON 41

Экс-боец ONE и АСА Георгий Кичигин (26-10) 19 февраля выступит на турнире OCTAGON 41, который состоится в Алматы.

Кичигин уже успел провести один бой в казахстанской лиге, нокаутировав бразильца Алессандро Хассема.

Этой победой «Рыцарь» прервал свою серию неудач, вернувшись на победную поступь.

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