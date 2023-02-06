Эдуард Вартанян: «Артем Резников хороший соперник, иначе бы он не дошел до финала Гран-при»

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян дал характеристику своему сопернику по финалу Гран-при ACA в легком весе Артему Резникову.

«Он хороший соперник, иначе бы он не дошел до финала. У него физические кондиции сильные, его мощь, его бойцовская база. Свое преимущество я вижу в том, что я буду идти вперед и бить, бить сильно и бить много. План Резникова будет сильно отличаться от моего, учитывая те качества, которые я сказал. То есть его бойцовский бэкграунд и физическая сила. Ключевым фактором в нашем противостоянии будет настрой и проделанная в тренировочном процессе работа. Я собираюсь выиграть Гран-при», – сказал Вартанян в интервью MMA.Metaratings.ru.

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