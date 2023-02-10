Муратбек Касымбай о своем будущем: «Мои кулаки еще многих огорчат»

Муратбек Касымбай в интервью «Спорту Шредингеру» рассказал о своем будущем:

«Был момент, когда мы обговаривали мое участие в гран-при лиги «Наше Дело», я поехал в Таиланд, пахал по 3 тренировки в день, конкурировал со своими одноклубниками, но стафилококк меня остановил. Потом начал медленнее набирать, плавно входить в форму, вылез бурсит локтевого сустава. Сам себе выкачивал жидкость. Только он прошел, я попал в аварию на мопеде. Планирую вернуться, в любом случае я не вижу, что я ушел молча. Я должен уйти громко, шумно. Планирую еще вернуться и пошуметь, уверен, что мои кулаки еще многих огорчат»

Касымбай пропустил весь последний год из-за проблем с сетчаткой глаза.

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»