Муратбек Касымбай о бое Махачев – Оливейра: «Чарльз до последней секунды будет опасным»

Боец ММА Муратбек Касымбай сделал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры, на кону которого будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе:

«Считаю небольшим фаворитом Махачева. В процентах 55 на 45. Но Чарльз Оливейра до последней секунды будет опасным. И в любой момент может удосрочить Махачева»

Бой состоится уже сегодня ночью.

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