Касымбай о своем возвращении в октагон: «Пока врачи не дают одобрение»

Муратбек Касымбай рассказал о своем возвращении в октагон после операции на глаза:

«Пока врачи не дают одобрение на выступление. Но я уже сильно соскучился, хочу подраться. Все зависит от моей подготовки, потом будем газовать. Думаю, что еще подерусь. Пока без спаррингов, ударов, только борюсь. Если удары, то только на лапах или мешке»

Муратбек не выступает с 2021 года, перенеся операцию на глаза из-за отслоения сетчатки глаза.

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