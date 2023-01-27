Касымбай обратился к своему одноклубнику: «Твой звездный час»

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай в социальных сетях обратился к своему одноклубнику по Tobet Top Team Сагынаю Шукуру:

«Уже завтра твой звездный час. Никогда не сомневался и сейчас не сомневаюсь в твоей победе»

Шукур проведет завтра бой в Омске в лиге CFC. Его бой против Шараппудина Магомедова станет соглавным на турнире.

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