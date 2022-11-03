Касымбай предложил Хейбати провести бой в NAIZA

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Мохаммед Хейбати Муратбек Касымбай Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Муратбек Касымбай, который из-за проблем со здоровьем не выступал с 2021 года, по окончанию турнира NAIZA 45 в октагоне обратился к своему экс-сопернику Мохаммаду Хейбати.

Казахстанец предложил провести им реванш в рамках лиги NAIZA.

Первый бой двух файтеров завершился спорным решением в пользу Персидского дагестанца.

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