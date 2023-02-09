Имран Тайсултанов проведет бой с Шамиловым за пояс NAIZA

В рамках турнира NAIZA 50, который пройдет в Астане 18 марта, состоится титульный бой в среднем весе.

Чемпион лиги Руслан Шамилов (10-4) проведет первую защиту. Его соперником станет казахстанец Имран Тайсултанов (6-0).

Шамилов завоевал пояс летом прошлого года, задушив Мурада Абдурахманова. После этого успел подраться в Open FC, проиграв решением Никите Шарвашину.

Имран последний свой профи бой провел в 2021 году.

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